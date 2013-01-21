Захаров: Україна не хоче захищати інтереси своїх людей
Голова правління Української гельсінської спілки Євген Захаров вважає, що українська держава не виконує своєї ролі у забезпеченні прав людини.
Зокрема, це стосується проблеми із невиплатою зарплат.
Про це Захаров повідомив в ефірі телеканалу ТВі, пишеgazeta.ua.
"Тривалий час Європейський суд не розглядав заяв щодо невиконання судових рішень у зв'язку з тим, що діяло пілотне рішення Юрія Іванова проти України. Держава протягом певного часу мала вжити заходів, щоб усунути причини, з яких не виконували судові рішення – переважно щодо виплати боргу із заробітної платні", – зазначив Захаров.
Але Україна, за словами правозахисника, не виправила ситуацію, і через гальмування в цій справі доводиться страждати звичайним людям.
"На днях було повідомлено про 206 рішень щодо невиконання рішень українських судів. Безперечно, це є великою, системною, масовою проблемою людей, які не можуть отримати в Україні зароблених коштів. І держава виявляється безпорадною, бо не хоче захищати їхні інтереси", – обурився Захаров.