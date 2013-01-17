Україна сьогодні програла у Євросуді справ на 11,7 мільйона

Про це повідомляє «КоммерсантЪ-Украина».

Більшість скарг в цьому списку мають статус «клонових», тобто таких, що повторюють вже ухвалене «пілотне» (типове) рішення ЄСПЛ. Всі позивачі скаржилися на невиплати з українського державного бюджету грошей за позовами, в яких державний орган або держпідприємство вже програло суди всіх інстанцій усередині країни: людям впродовж кількох років говорили, що грошей на оплату судового рішення немає.

У результаті така тактика призвела до ще більших втрат держави: тепер Київ, окрім виплати належних сум в декілька тисяч гривень, зобов'язаний заплатити їм сатисфакцію у розмірі 3 тис. євро, або більш як 30 тис. грн. Сумарно за цією категорією позовів Україна за сьогодні програла більш як 600 тис. євро.

Втім, за тими, що залишилися 5 позовами ситуація для України склалася не менш плачевна — Київ програв їх всі без винятку. Найбільшим розгромом для держави став спільний позов 17 ув’язнених Ізяславської колонії. У січні 2007 року її адміністрація жорстоко припинила групову голодовку у в'язниці. Тоді в колонію ввели спецназ, який побив ув’язнених, вибрав тих, кого визнав призвідниками протесту, примусив їх стояти без верхнього одягу на вулиці, а потім зовсім роздягнув догола і, як мовиться в рішенні суду, "примусив стояти в принизливих позах".

Не знайшовши справедливості в українських судах, ув’язнені звернулися в Страсбург. ЄСПЛ визнав, що національна судова і правоохоронна система провела лише формальне розслідування інциденту в Ізяславі, і зобов'язав Київ заплатити заявникам по 25 тис. євро плюс 10 тис. на судові витрати одному з них. Таким чином, сумарні виплати з держбюджету за одним позовом становлять рекордні 435 тис. євро.

В цілому, на сьогодні Україна програла в Страсбурзі більш як 1,1 млн. євро, що становить 11,7 млн. грн за нинішнім курсом. Експерти говорять про безпрецедентність програшу і зазначають, що Київ програватиме справи й далі.

"Це становить десь третю частину від усієї суми, які Україна заплатила за позовами до ЄСПЛ за весь 2012 рік. Думаю, тепер рішень буде дедалі більше, і вони все дорожче обходитимуться країні", - заявив член правління Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.

За даними правозахисників, керівництво Ізяславської колонії неодноразово вводило спецназ для вирішення суперечностей з ув’язненими. Через такі дії тюремників держава раніше вже програла кількох сотень тисяч євро за позовами, що розглядалися в ЄСПЛ раніше.