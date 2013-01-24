Через негоду без світла сидить 201 населений пункт України

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Львівські області знеструмлено 167 населених пунтків, у Полтавській – 32, у Харківській – 2.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго.

З метою розчистки повалених дерев та доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС залучено 109 одиниць техніки підвищеної прохідності.

Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 39 пересувних електростанцій.