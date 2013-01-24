Через негоду без світла сидить 201 населений пункт України
08:27, 24 січня 2013Суспільство
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В Україні через негоду залишається знеструмленим 201 населений пункт у трьох областях.
Через негоду - без світла 201 населений пункт України
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Львівські області знеструмлено 167 населених пунтків, у Полтавській – 32, у Харківській – 2.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго.
З метою розчистки повалених дерев та доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС залучено 109 одиниць техніки підвищеної прохідності.
Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 39 пересувних електростанцій.
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