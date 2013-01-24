Водій катера врізався у теплохід і отримав 8 років

У результаті аварії одна пасажирка катера загинула, ще 12 – дістали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, крім того, кримчанин повинен сплатити постраждалим півмільйона гривень компенсації морального і матеріального збитку.

Прокуратура довела провину 25-річного жителя кримського селища Новий Світ у порушенні правил безпеки руху водного транспорту (ст. 276 КК України).

Як повідомляв УНІАН, капітан теплоходу намагався уникнути зіткнення, і навіть дав задній хід, проте катер врізався у нього майже лоб у лоб. Загинула туристка з Росії, постраждали 12 жителів України, Білорусії і РФ.

Держінспекція з безпеки на морському і річковому транспорті після цього випадку провела позапланові перевірки суден у Криму.