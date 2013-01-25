За минулий рік виробництво бензину в Україні впало майже на 43%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину у грудні 2012 року порівняно з попереднім місяцем зменшилося на 10% - до 110,8 тис. тонн, а дизельного палива — зменшилося на 14,7%, до 85,1 тис. тонн.

Виробництво мазуту в країні у 2012 році знизилося порівняно з 2011 роком на 64,8% - до 715,3 тис. тонн.

Переробка нафти на нафтопереробних заводах України і Шебелинському ГПЗ за підсумками 2012 року знизилася порівняно з 2011 роком на 49,5% - до 4,57 млн тонн.

Довідка УНІАН. В Україні розміщено шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1% порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.