На Черкащині через несправний обігрівач згорів магазин

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у Черкаській області, пожежа в магазині виникла, коли в приміщенні знаходились покупці.

Дуже швидко вогонь поширився на горище та покрівлю приміщення. Помітивши загоряння, співробітники магазину намагалися загасити вогонь власними силами. Зрозумівши, що із вогнем їм не впоратися, продавці зателефонували до рятувальної служби. На боротьбу із вогнем було направлено два пожежно-рятувальні відділення.

Одночасно із гасінням пожежі, рятувальники стали на захист інших приміщень торгового закладу, а також організували евакуацію матеріальних цінностей.

За короткий час вогонь встиг знищити 80 кв. м покрівлі та пошкодити товари. За попередніми даними, збиток від пожежі склав понад 70тис. грн. Причиною пожежі стало коротке замкнення електричного обігрівача, який знаходився всередині торговельного залу.