На Черкащині чоловік спалив себе через нерозділене кохання
19:34, 25 січня 2013Суспільство
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В селі Зорівка Золотоніського району на Черкащині 26-річний чоловік намагався покінчити з життям шляхом самоспалення.
Правоохоронці намагаються встановити причини самоспалення / Фото : postua.net
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, за попередніми даними, через нерозділене кохання чоловік облився бензином та підпалив себе.
Випадкові свідки встигли збити полум’я. Спочатку постраждалого було госпіталізовано до Золотоніської райлікарні. Однак через декілька годин його перевезли до опікового відділення 1-ї міської лікарні Черкас, де він з 80% опіками тіла перебуває у критичному стані.
Правоохоронці намагаються встановити причини самоспалення.
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