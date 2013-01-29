Активістам, які штурмували КМДА, пообіцяли зустріч із Поповим

Представникам громадських організацій, які намагалися потрапити до будівлі Київської міської державної адміністрації, пообіцяли завтра організувати зустріч із головою КМДА Олександром Поповим.

Як повідомила у коментарі кореспонденту УНІАН представник ГО “Київське віче” Олена Єскіна, таку обіцянку їм дав заступник Управління з питань внутрішньої політики КМДА Олександр Коваль.

«Він пообіцяв нам завтра до другої години організувати зустріч з Поповим, щоб ми не робили величезний скандал з того, що відбувалося в Громадській раді», - сказала О.Єскіна.

За її словами, громадські активісти поінформують О.Попова про «свавілля», яке відбувалося під час сьогоднішніх Установчих зборів з формування Громадської ради при Київській міськдержадміністрації.

О.Єскіна висловила переконання, що саме О.Попов несе відповідальність за ці події.

«Тому що він є головою адміністрації, при якій була створена ця Громадська рада», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, даними ВО «Свобода» «напередодні, 28 січня, відбулися Установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА. Головою ради було обрано «свободівця» Володимира Свєнтицького, також визначено заступників голови. Протокол із відповідними рішеннями департамент КМДА відмовився зареєструвати. Свої дії чиновники мотивували відсутністю на засіданні членів провладної ініціативної групи та звіту попереднього голови Громадської ради. Однак, чому члени ініціативної групи не з‘явилися на засідання, залишилося загадкою, адже саме вони призначили збори на цей день».

Сьогодні на зборах зі створення Громадської ради «протягом кількох годин через постійну колотнечу «ініціативна група» не змогла ухвалити жодного рішення», заявили у партії.

Разом з тим секретар зборів Роман Хорольський (Міжнародна громадська організація «Рада свободи») заявив, що представники ВО “Свобода” зірвали установчі збори з формування Громадської ради при Київській міськдержадміністрації, що відбувались сьогодні у приміщенні Головпоштамту на Хрещатику.

За його словами, робота зборів призупинена через події, що почали відбуватися після приходу людей, яких супроводжував народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко.

Р.Хорольський стверджував, що його та голову зборів побили люди в масках, яких супроводжував А.Іллєнко. Також Р.Хорольський заявив, що «свободівці» влаштували сутички у приміщенні, де проходили збори.

Також учасники сьогоднішніх установчих зборів з формування Громадської ради при КМДА стверджували, що захід відбувся законно.

Після зборів приблизно з 15.00 громадські активісти намагалися потрапити до будівлі КМДА, аби звернутися до О.Попова щодо ситуації зі зборами Громадської ради при КМДА.