В Одеському аеропорту ніякої бомби не знайшли

Про це поінформували УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Одеського облУВС.

Правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення особи телефонного хулігана для притягнення його до відповідальності, уточнив начальник ВГЗ облУВС Володимир Шаблієнко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження згідно з ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

У свою чергу керівник прес-служби аеропорту Марія Попович повідомила УНІАН, що служби аеропорту продовжували в штатному режимі приймати і відправляти літаки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в міліцію зателефонував невідомий, який повідомив про мінування аеропорту.

Торік одеські правоохоронці встановили місце перебування і затримали одного з місцевих телефонних «мінерів». 24-річний одесит постав перед судом. Він зізнався, що зробив повідомлення про «мінування» однієї з виправних колоній на гарячу лінію 102 з метою пожартувати і подивитися на реакцію співробітників силових структур. У грудні 2012 року телефонний «жартівник» був засуджений до 3-місячного позбавлення волі.