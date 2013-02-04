У Львові під час руху загорілася маршрутка з пасажирами

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ ДСНС України у Львівській області Павло Василенко.

На момент загоряння в салоні автобуса марки “Еталон” перебували пасажири, ніхто з них не постраждав.

За словами П. Василенко, інцидент відбувся о 7.55 на вулиці “Кривчицька дорога”, неподалік залізничного переїзду.

“До нас надійшов виклик про те, що на вул. “Кривчицька дорога” сталося займання маршрутного автобусу марки «Еталон» 2007 року випуску. До приїзду пожежників займання ліквідував сам водій за допомогою вогнегасника. Причиною пожежі стало займання електропроводки в моторному відсіку автобуса. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, на момент прибуття рятувальників люди залишили салон маршрутки”, - розповів П. Василенко.