У Миколаєві закінчили ремонт ракетного корвета (фото)

Проведено відновлення обшивки корпусу, ремонт гвинто-стернового комплексу і донної арматури корабля. Для проведення ремонту корвет було піднято за допомогою 900-тонних кранів і встановлено на доково-опорний пристрій.

Особливу увагу було приділено корпусу, оскільки зовнішня обшивка була в досить критичному стані у зв'язку з потоншанням металу. Також було виконано заміну металу в бойових постах і машинних відділеннях.

«Найближчим часом з остаточним завершенням відновлення технічної готовності «Придніпров'я» продовжить виконувати завдання у складі бойового ядра ВМС України. У командуванні флоту переконані, що заводчанами успішно буде завершено ремонт й інших кораблів», - сказав начальник управління експлуатації і судноремонту командування ВМС України Михайло Токар.

На цю тему: Азаров: неможливо будувати військові кораблі як у СРСР

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року було проведено тендер, за результатами якого 7 червня ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» уклало договори з командуванням ВМС України на проведення ремонтних робіт чотирьох кораблів: малого розвідувального корабля «Переяслав», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», ракетного корвета «Придніпров'я» і середнього десантного корабля ВМС “Кіровоград”. Згідно з укладеними угодами, ремонт українських військових кораблів повинен бути здійснений до кінця 2012 року.

У серпні 2012 року в акваторію ЧСЗ зайшов корвет «Придніпров'я» для проведення ремонту.

23 жовтня на ЧСЗ було завершено комплексний ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав» ВМС України.

Чорноморський суднобудівний завод - судноверф з найбільшим технічним потенціалом в Україні. ПАТ «ЧСЗ» входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (Україна).