У Миколаєві закінчили ремонт ракетного корвета (фото)
Чорноморський суднобудівний завод завершив доковий ремонт ракетного корвета «Придніпров'я» Військово-морських сил України, повідомили УНІАН у прес-службі заводу.
Проведено відновлення обшивки корпусу, ремонт гвинто-стернового комплексу і донної арматури корабля. Для проведення ремонту корвет було піднято за допомогою 900-тонних кранів і встановлено на доково-опорний пристрій.
Особливу увагу було приділено корпусу, оскільки зовнішня обшивка була в досить критичному стані у зв'язку з потоншанням металу. Також було виконано заміну металу в бойових постах і машинних відділеннях.
«Найближчим часом з остаточним завершенням відновлення технічної готовності «Придніпров'я» продовжить виконувати завдання у складі бойового ядра ВМС України. У командуванні флоту переконані, що заводчанами успішно буде завершено ремонт й інших кораблів», - сказав начальник управління експлуатації і судноремонту командування ВМС України Михайло Токар.
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Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року було проведено тендер, за результатами якого 7 червня ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» уклало договори з командуванням ВМС України на проведення ремонтних робіт чотирьох кораблів: малого розвідувального корабля «Переяслав», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», ракетного корвета «Придніпров'я» і середнього десантного корабля ВМС “Кіровоград”. Згідно з укладеними угодами, ремонт українських військових кораблів повинен бути здійснений до кінця 2012 року.
У серпні 2012 року в акваторію ЧСЗ зайшов корвет «Придніпров'я» для проведення ремонту.
23 жовтня на ЧСЗ було завершено комплексний ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав» ВМС України.
Чорноморський суднобудівний завод - судноверф з найбільшим технічним потенціалом в Україні. ПАТ «ЧСЗ» входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (Україна).