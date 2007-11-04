На Вінниччині запровадили реєстрацію мопедів та скутерів

Першою серед областей Вінницька обласна рада прийняла рішення про запровадження обов`язкової реєстрації мопедів та скутерів з об`ємом двигуна до 50 кубічних см.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні Вінницької обласної ради.

Згідно з прийнятим рішенняя, Вінницька облрада забов’язала усіх власників малолітражних мопедів та скутерів з 1 січня 2008 року зареєструвати свої транспортні засоби.

Реєстрація мопедів буде здійснюватися в реєстраційно-екзаменаційних відділах при відповідних підрозділах ДАІ, для реєстрації власник мопеда повинен надати сам мопед для огляду інспектором ДАІ, а також паспорт громадянина України, документи, що підтверджують купівлю мопеда, а також квитанцію про оплату за номерний знак і реєстраційний талон. У МРЕВ реєструється відповідна заява власника мопеда, йому видаються номерні знаки й реєстраційний талон на мопед.

Картка водія мопеда, крім особистих даних міститиме графу з даними про місце проживання, телефону та групи крові водія мопеда, а також відмітки про порушення ним правил дорожнього руху.

Реєстрація мопедів введена через значне зростання дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв малолітражних мопедів