Євро на міжбанку падає

У п'ятницю, 8 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1195/8,1265 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2693/97, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,8880/10,8970. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3410/12 (четвер — 1,3553/55).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1320/8,1380, на 12:00 ціни знизилися до 8,1305/8,1350. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 8,1260/8,1310 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0210/11,0325, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,0245/11,0345. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкоригувалися – 11,0235/11,0340.