За січень НБУ відновив $106 млн з понад $7 млрд втрачених резервів

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександра Дубихвіста, розміщеному на сайті регулятора.

«Станом на 1 лютого 2013 року обсяг золотовалютних резервів становив 24,652 млрд дол. США в еквіваленті. Тобто за місяць резерви збільшилися на 106 млн. дол. США в еквіваленті», - повідомив О. Дубихвіст.

Він зазначив, що в січні на зміну обсягу золотовалютних резервів істотно вплинуло погашення чергового траншу за кредитом Міжнародного валютного фонду в розмірі 408 млн. дол. США в еквіваленті і виплати з обслуговування державного боргу.

За словами О.Дубихвіста, збільшення резервів у січні відбулося в основному за рахунок надходжень на рахунки уряду коштів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті (близько 930 млн. дол. - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., у цілому за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Резерви в іноземній валюті в грудні скоротилися на 3,3% - до 22,647 млрд доларів, у золоті - на 3,5%, до 1,89 млрд доларів.