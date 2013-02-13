Стійло для кожного коня міліції обійдеться державі майже у 22 тисячі на рік
09:30, 13 лютого 2013Суспільство
1089 0
Полк патрульної служби ГУ МВС України в м. Києві за результатами тендеру уклав угоду з КП «Київський іподром» на використання приміщень по утриманню кінного складу вартістю 480 тис грн.
Міліція орендує стійла для своїх коней за майже півмільйона / Фото з сайту МВС
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть Наші Гроші.
Упродовж року іподром має надавати у користування 22 кінно-місця, тобто з держбюджету місце для одного коня обійдеться в 1,82 тис грн. на місяць.
Жодного документу щодо цього тендеру на «ВДЗ» не опубліковано. Так само не оприлюднені документи на аналогічну закупівлю минулого року.
З 2010 р. Полк патрульної служби винаймає приміщення по утриманню кінного складу у «Київського іподрому». За цей час кількість коней коливалася від 24 до 22, вартість угод зросла з 284 тис грн. до 480 тис грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter