Стійло для кожного коня міліції обійдеться державі майже у 22 тисячі на рік

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть Наші Гроші.

Упродовж року іподром має надавати у користування 22 кінно-місця, тобто з держбюджету місце для одного коня обійдеться в 1,82 тис грн. на місяць.

Жодного документу щодо цього тендеру на «ВДЗ» не опубліковано. Так само не оприлюднені документи на аналогічну закупівлю минулого року.

З 2010 р. Полк патрульної служби винаймає приміщення по утриманню кінного складу у «Київського іподрому». За цей час кількість коней коливалася від 24 до 22, вартість угод зросла з 284 тис грн. до 480 тис грн.