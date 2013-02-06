Москаль заявляє про ріст злочинності: такого не було за всі роки незалежності

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль заявляє про різке зростання рівня злочинності в України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, згідно з довідкою Генеральної прокуратури, яка забезпечує ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань і здійснює формування статистичної інформації про стан і структуру кримінальних правопорушень, впродовж січня цього року зареєстровано кримінальних правопорушень (проваджень) 148 тисяч 44. У той же час за січень 2012 року (коли діяв старий КПК), згідно зі статистикою МВС України, зареєстровано 42 тисячі 372 злочинів.

Із теперішніх 148 тисяч 44 кримінальних проваджень 39 тисяч 268 уже закриті. При цьому рівень злочинності на 10 тисяч населення в січні 2013 року становить 23,9%, тоді як у січні 2012 р. – 9,3%, повідомляє Г.Москаль.

За його словами, у деяких регіонах цей показник просто зашкалює.

Так, у Криму він становить 36,6%;

у Севастополі – 61,2%.

у Дніпропетровській області – 33,8%,;

у Києві – 37,6%;

у Херсонській області – 35,2% ;

у Миколаївській області – 29,4%;

«Такого рівня злочинності на 10 тисяч населення не фіксувалося за всі роки незалежності України», - наголошує депутат.

За його інформацією, особливо тяжких злочинів зареєстровано 9 тисяч 934 проти 1 тисячі 55 за аналогічний період минулого року. Тяжких злочинів – 22 тисячі 280 проти 14 тисяч 292 за січень 2012 р. Умисних вбивств – 5 тисяч 270 проти 240 за січень 2012 року.

«Як колишній працівник МВС, я добре розумію, що раніше міліція могла приховувати від обліку крадіжки курей, велосипедів та інші дрібні злочини. Але вбивства ніхто не приховував. У Донецькій області зареєстровано 1227 вбивств. У Криму – 744 вбивства, в Києві 525 , у Харківській області – 320, у Миколаївській – 292. Крім того, зареєстровано грабежів 2 тисячі 819 проти 1 тисячі 610 за аналогічний період 2012 року; розбої – 1 тисяча 523 проти 286 за січень 2012 року; крадіжки – 34 тисячі 501 проти 20 тисяч 366», - повідомляє Г.Москаль.