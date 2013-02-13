У закарпатських прокурорів увірвався терпець: вони «наїхали» на міліцію

Прокурор Закарпатської області Анатолій Петруня направив подання начальнику УМВС України в Закарпатській області Василю Варцабі, у якому вимагає усунути порушення чинного законодавства в діяльності його підлеглих щодо профілактики та протидії злочинності, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, насамперед проти життя та здоров’я громадян, умисного знищення або пошкодження майна, а також при проведенні досудового розслідування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, прокурор вимагає вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників УМВС України в Закарпатській області, які допустили порушення вимог Законів „Про міліцію”, «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінального процесуального кодексу України, тобто, не впоралися із виконанням покладеного на них державою обов’язку з розкриття резонансних злочинів.

Зокрема, як повідомляє прес-служба, А.Петруня неодноразово на координаційних нарадах наголошував на тому, що криміногенна ситуація в Закарпатській області, особливо що стосується підпалів автомобілів та майна, у тому числі правоохоронців та чиновників, набирає загрозливого характеру. Проте, проаналізувавши стан справ щодо даної ситуації, прокурор констатував, що правоохоронцям не вдалося виконати свою основну функцію – забезпечити розкриття резонансних кримінальних справ.

За повідомленням прес-служби, особливо турбує прокурора Закарпаття зростання злочинів, пов’язаних з умисним пошкодженням майна. Так, у органах внутрішніх справ області наразі зареєстровано 323 злочини (із яких 41 у 2012 році) щодо умисного пошкодження майна шляхом підпалу, з них розкриті тільки 5. Їх вже направлено до суду. Причому, наголошують в прокуратурі, жодного резонансного злочину цієї категорії не розкрито.

Прокуратура називає ці злочини, серед яких в основному підпали автомобілів співробітників правоохоронних органів, працівників органів влади та місцевого самоврядування: члена виконкому Ужгородської міської ради Маргарити Мощак, заступника Ужгородського міського голови Юрія Белякова, колишнього начальника управління майном міста Ужгород Володимира Мартина.

У прокуратурі уточнюють, що майже у всіх кримінальних справах цієї категорії досудове слідство правоохоронцями було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України, коли не встановлено особу, яка вчинила злочин. Наразі, за даними прес-служби, вже скасовано 37 таких незаконних постанов слідчих міліції про призупинення досудового слідства і надано письмові вказівки у цих справах.

«Прокурори вивчили ці кримінальні провадження і встановили, що досудове розслідування у них проводиться на вкрай низькому професійному рівні, а слідчі дії безпланові та епізодичні. Це призвело до безпідставної тяганини та неприйняття кінцевого рішення, а досудове слідство у справах передчасно і безпідставно зупинялося», - заявляють у прес-службі прокуратури.

У своєму поданні прокурор області акцентує увагу начальника УМВС в Закарпатській області на тому факті, що, незважаючи на великий суспільний резонанс окремих злочинів, жодного з них його підлеглі не спромоглися розкрити. Крім того, прокурор наголошує, що з року в рік кількість таких злочинів збільшуються, вони носять зухвалий характер, особи, які їх вчиняють, залишаються не встановленими і без покарання.

Прокурорськими перевірками виявлено, що у 20 оперативно-розшукових справах з моменту порушення не проводились жодні розшукові заходи. Дані справи лежать без руху, незважаючи на те, що вже неодноразово перевірялись працівниками облпрокуратури, по ним надавались вказівки з усунення порушень, а також вказувалось керівництву органів внутрішніх справ області на активізацію оперативно-розшукової роботи.

«Вказані порушення вимог Закону України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінального процесуального кодексу України стали можливими внаслідок відсутності належного контролю з боку керівників УМВС за виконанням підлеглими працівниками покладених на них обов’язків, недостатнього рівня професійної підготовки та неналежного виконання своїх службових обов’язків слідчими та оперативними уповноваженими щодо взаємодії у розкритті кримінальних правопорушень. Усе це в сукупності негативно впливає на стан боротьби зі злочинністю і потребує негайного вжиття заходів щодо усунення зазначених порушень чинного законодавства», - йдеться у поданні прокуратури.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2013 року Закарпатська прокуратура заявила про численні факти втручання правоохоронців області у підприємницьку діяльність.