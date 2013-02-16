Імпортери ліків віднині зобов'язані мати сертифікат GMP

Про це заявила народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«З 15 лютого 2013 року вводиться в дію вимога про надання сертифікату GMP під час ввезення імпортних ліків на територію нашої країни», - сказала вона.

Т.Бахтєєва підкреслила, що згідно з офіційними даними, сьогодні на фармацевтичному ринку України питома вага ввезених імпортних препаратів, які виробляються в неналежних умовах, складає 11% в упаковках і більш як 17% - у грошовому вираженні.

Запровадження обов'язкового підтвердження наявності сертифікату GMP для кожного лікарського засобу, що ввозиться до України, захистить громадян від можливого ввезення неякісної продукції, наголошується в повідомленні.

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Також Т.Бахтєєва нагадала, що з 1 березня 2013 року набере чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів і визначення терміну «активний фармацевтичний інгредієнт» № 5038-VI, який передбачає ліцензування імпорту лікарських засобів.

У перехідній період ліцензії видаватимуться за «заявочним принципом». Ліцензіюватиме імпорт лікарських препаратів Державна служба лікарських засобів. Таке рішення було ухвалене урядом 11 лютого 2013 року відповідною постановою № 103, яка набере чинності з 1 березня.

«Завдяки запровадженню ліцензування імпорту лікарських засобів з ланцюжка постачальників «вилучаються» усі посередники, які заробляють на «перекупках» препаратів одне в одного. Для пацієнта ліцензування імпорту – це гарантія, що препарат надходить від виробника і за ціною виробника з максимально допустимою українським законодавством націнкою», - підкреслила народний депутат.

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***GMP - система норм, правил і вказівок щодо виробництва: лікарських засобів, медичних пристроїв, виробів діагностичного призначення, продуктів харчування, харчових добавок і активних інгредієнтів. На відміну від процедури контролю якості шляхом дослідження вибіркових зразків таких продуктів, яка забезпечує придатність до використання лише самих цих зразків (і, можливо, партій, виготовлених у найближчий до цієї партії час), стандарт GMP відображає цілісний підхід і регулює та оцінює власне параметри виробництва і лабораторної перевірки.

Як повідомлялося, з 1 березня в Україні набирає чинності закон про ліцензування імпорту ліків. Документ стосуватиметься близько 8 тис. найменувань ліків, які ввозять на територію України.

Громадські організації, лікарі і пацієнти закликали Президента Віктора Януковича скасувати цей закон.

На їхню думку, режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.