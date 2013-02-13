Азаров думає, що заяви про дефіцит ліків - саботаж

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров, підкресливши, що такий закон необхідний для наведення ладу на фармацевтичному ринку.

«Очевидно, що на користь пацієнтів треба було вжити заходів для наведення ладу на фармацевтичному ринку. Тому і було ухвалено закон про ліцензування імпортних ліків, який упроваджує загальноприйняту європейську практику відповідальності за якість ліків. Спробуйте, наприклад, без ліцензії завезти ліки навіть у межах країн ЄС, наприклад з Німеччини до Угорщини, ніхто не дозволить. Вимога одна - до нашої країни мають надходити лише ті препарати, які реально використовуються в світовій медичній практиці, і за ціною, яка співставна з ціною в сусідніх країнах», - сказав М.Азаров. Він підкреслив, що закон про ліцензування ліків пройшов широке обговорення з громадськістю, лікарями і учасниками ринку.

М.Азаров також повідомив, що на минулому засіданні Кабміну уряд ухвалив рішення про поетапне набуття чинності законом.

«Ми вирішили, що упроваджувати цю систему треба у кілька етапів. На першому етапі, упродовж півроку, буде передбачено виключно заявочний принцип ліцензування. Тобто ліцензія видаватиметься просто на заявку імпортера. Тому спекуляції з приводу можливого дефіциту і припинення постачання ліків треба розцінювати, як саботаж і безпідставні спекуляції, які є аморальними по відношенню до схвильованих пацієнтів і громадськості», - сказав М.Азаров.

Водночас прем’єр висловив критику щодо того, що досі закон не набув чинності повною мірою.

«Після ухвалення закону про ліцензування імпортних ліків минуло сім місяців. Достатньо часу, щоб виконати роботу з введення його у дію. Проте деякі ділки фармацевтичного ринку разом з недобросовісними чиновниками зробили все, щоб зірвати дію норм цього закону», - сказав М.Азаров.

Він доручив віце-прем'єру Костянтину Грищенку визначитися з персональною відповідальністю за невиконання закону про ліцензування імпортних лікарських препаратів.