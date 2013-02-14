Американська торгова палата закликає Азарова до здорового глузду

Американська торгова палата закликала українську владу переглянути умови ліцензування імпорту з тим, щоб система контролю була виправданою, а умови функціонування ринку - справедливими для всіх його учасників.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоські.

«Ми не вимагаємо неможливого, не говоримо про повну відмову від контролю і регулювання сфери обороту ліків. Ми лише закликаємо до здорового глузду: система контролю має бути виправданою, а умови функціонування ринку - справедливими для всіх його учасників», - сказав Х.Зукоські.

«Ми бачимо і розуміємо бажання української влади розвивати фарміндустрію в Україні, щоб якомога більша частина ліків вироблялася в Україні. Проте варто враховувати і те, що на сьогоднішній день Україна в принципі не має в своєму розпорядженні ні технічних, ні фінансових ресурсів, які необхідні для організації фармацевтичного виробництва світового рівня і створення інноваційних ліків», - сказав глава Американської торгової палати.

При цьому він назвав неприпустимим той факт, що спроби ввести додаткові регуляторні норми не обговорювалися в колі фахівців.

«Законодавство у сфері фарміндустрії заплутане і достатньо громіздко, особливо у сфері ліцензування. Ми, наприклад, вельми негативно оцінюємо норми закону №5038\4 про ліцензування імпорту лікарських засобів. Ми вважаємо неприйнятним той факт, що норми закону свого часу не обговорювалися з представниками галузі. Такі дискусії дозволили б зрозуміти, що додаткові бар'єри, що вибудовуються з благою метою контролю імпорту, можуть дуже нашкодити і, кінець кінцем, закрити ринок для якісної продукції, що імпортується», - вважає Х.Зукоські.

Він висловив переконання, що введення правил, які посилюють імпорт ліків, імовірніше, призведе до гострого дефіциту препаратів, що мають попит в Україні, і, як наслідок, до зростання цін на ці ліки та їх подальшого зникнення з прилавків аптек.

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«Причому, повторюся, ми говоримо про групу якісних лікарських препаратів, які Україна не має можливості випускати. Саме тому ми вже зараз звертаємо увагу на проблему, поки є час для її вирішення», - наголосив Х.Зукоські.

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Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2013 року Американська торгова палата в Україні, яка об'єднує більш як 600 іноземних компаній, закликала Верховну Раду скасувати введення режиму ліцензування імпорту лікарських засобів у зв'язку з відсутністю спеціального органу з ліцензування, відзначивши при цьому, що режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків. На думку АТП, запропонована Міністерством охорони здоров'я концепція ліцензійних умов, винесена на громадське обговорення лише 14 січня 2013 р., унеможливлює виконання закону, оскільки в Україні відсутня матеріально-технічна база для локалізації здійснення випуску всіх серій лікарських засобів іноземного виробництва.

9 лютого прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним відомствам врегулювати ситуацію з ліцензуванням імпорту ліків, оскільки ліцензування імпорту є загальноприйнятою світовою нормою, яка гарантує ефективність ліків, відповідність вимогам реєстраційного досьє кожної серії препарату, що поставляється на ринок, а головне - їх якість, безпеку і доступність для пацієнта.

12 лютого віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко запевнив президента Американської торгової палати в Україні Х.Зукоські, що ліцензування імпорту до України лікарських засобів вводитиметься поетапно.