Юрій Андрухович позмагається з донькою за 10 тисяч гривень
12:36, 06 листопада 2007Суспільство
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Українська служба ВВС назвала 16 номінантів
|Юрій Андрухович
Оксана Луцишина фігурує в списку відразу з двома творами — збіркою новел «Не червоніючи» і романом «Сонце так рідко заходить». Жіноча проза також представлена книгами «Говорити» Тані Малярчук, «Майже ніколи не є навпаки» Марії Матіос, «Слуга з Доброміля» Галини Пагутяк, «Чебрець в молоці» Наталки Сняданко і «Жертви забутого майстра» Євгенії Кононенко. Крім того, в списку — «Андріївський узвіз» Володимира Діброви, «Гальманах» Богдана Жолдака і «БЖД» Сашка Ушкалова.
|Софія Андрухович
Членами жюрі стали професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Віра Агєєва, письменник Сергій Жадан, літератор Олександр Ірванець і продюсер Бі-Бі-Сі Світлана Пиркало.
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