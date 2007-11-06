Юрій Андрухович позмагається з донькою за 10 тисяч гривень

Українська служба Бі-Бі-Сі назвала 16 номінантів на перемогу в літературній премії «Книга року Бі-Бі-Сі 2007». Цікаво, що в список входять книга «Таємниця» Юрія Андруховича і роман «Сьомга» його дочки — молодої письменниці Софії Андрухович. Ще один «акселерат» Любко Дереш потрапив до списку з книгою «Трохи пітьми». Андрій Кокотюха представив роман «Зоопарк», Михайло Бриних — «Електронний пластилін», а Тарас Антипович — книгу «Мізерія».

Оксана Луцишина фігурує в списку відразу з двома творами — збіркою новел «Не червоніючи» і романом «Сонце так рідко заходить». Жіноча проза також представлена книгами «Говорити» Тані Малярчук, «Майже ніколи не є навпаки» Марії Матіос, «Слуга з Доброміля» Галини Пагутяк, «Чебрець в молоці» Наталки Сняданко і «Жертви забутого майстра» Євгенії Кононенко. Крім того, в списку — «Андріївський узвіз» Володимира Діброви, «Гальманах» Богдана Жолдака і «БЖД» Сашка Ушкалова.

Визначення номінантів було першим етапом книжкової премії, за яким послідує складання списку з п`яти фіналістів. У грудні один з них стане переможцем і отримає 1000 британських фунтів в гривневому еквіваленті, що складає близько 10 514 гривень.

Членами жюрі стали професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Віра Агєєва, письменник Сергій Жадан, літератор Олександр Ірванець і продюсер Бі-Бі-Сі Світлана Пиркало.

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