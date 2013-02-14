ЗМІ: Київ відмовиться від консорціуму по ГТС, якщо РФ перекриє туркменський газ

У Міненерго вважають, що меморандум з Туркменістаном може вплинути на переговори Києва і Москви з питання створення консорціуму для управління українською газотранспортною системою (ГТС) і зниження ціни газу, відзначає джерело в міністерстві.

"Газпром" наполягає на тому, що зниження ціни до прийнятних для України $ 280 за тисячу кубометрів може відбутися тільки за "білоруським сценарієм", пише Комерсант.

"Російська монополія пропонує нам знижку в $ 150 за тисячу кубометрів, але тільки в розмірі свого внеску в статутний фонд консорціуму. А отже, діяти вона буде три-чотири роки", - каже співрозмовник.

За таких умов Україні вигідніше закуповувати газ в Туркменістані, домовившись з Росією про транзит і повністю відмовившись від російського газу.

"Ми сказали, що якщо ціни не будуть знижені, то рано чи пізно Україна відмовиться від дорогого російського газу і замінить його європейським, азербайджанським і власним сланцевим. Якщо ж "Газпром" буде блокувати транспортування туркменського газу, то консорціуму не буде, - зазначає джерело . - Але навіть якщо Росія дасть нам постійну знижку, туркменський газ зайвим не буде - у нас є трейдери, які могли б реекспортувати його в Євросоюз". Наприклад, Emfesz Дмитра Фірташа має ліцензію в Угорщині. У прес-службі "Газпрому" вчора від коментарів відмовилися.