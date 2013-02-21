Київрада оголосила перерву до 28 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, за оголошення перерви у засіданні проголосувала більшість депутатів міськради.

Рішення прийнято у зв’язку з тим, що станом на 18.30 депутати встигли розглянути менше половини передбачених порядком денним роботи проектів рішень, зокрема, два великі блоки питань: щодо об’єктів комунальної власності та щодо виділення землі.