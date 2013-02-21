Київрада оголосила перерву до 28 лютого
20:11, 21 лютого 2013Суспільство
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Київрада оголосила перерву у роботі сесії на тиждень, тобто до наступного четверга, 28 лютого.
Київрада оголосила перерву
Як передає кореспондент УНІАН, за оголошення перерви у засіданні проголосувала більшість депутатів міськради.
Рішення прийнято у зв’язку з тим, що станом на 18.30 депутати встигли розглянути менше половини передбачених порядком денним роботи проектів рішень, зокрема, два великі блоки питань: щодо об’єктів комунальної власності та щодо виділення землі.
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