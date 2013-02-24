У понеділок в Україні - до 13° морозу

На дорогах північної половини країни ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями до 13° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині та в західних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла; у Криму та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

У Києві та області у понеділок - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла.