У Києві створять Госпітальний округ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, відвідуючи Київську міську станцію швидкої медичної допомоги та міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, які входять до складу регіональної системи екстреної медичної допомоги Києва, заступник голови КМДА Віктор Корж сказав: «На часі створення Госпітального округу в столиці. Ознайомившись з організацією роботи приймального відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, ми переконалися в тому, що потенціал цього медичного закладу досить потужний. Заклад входитиме до складу округу як Лікарня інтенсивного лікування. Таких лікарень у нас в Києві повинно бути мінімум 7, серед яких 5 дорослих і 2 дитячі. Перший етап реконструкції приймального відділення зі створення відділення екстреної медичної допомоги, що відповідатиме міжнародним стандартам, ми повинні завершити до кінця поточного року».

Як зазначається в повідомленні, протягом лютого 2013 року 87% викликів екстреної медичної допомоги обслуговувалися у межах 10-хвилинного нормативу, завдяки роботі Єдиної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги. Установа використовує усі можливі сучасні засоби комунікації для надання оперативної медичної допомоги.

За словами В.Коржа, завдяки додатковим понад 19 млн. грн. з державного бюджету столичні медики можуть надавати необхідну допомогу дорогою до лікарні безпосередньо у каретах «швидкої».

Він також наголосив, що протягом останніх двох років завдяки тісній співпраці державної та міської влади було напрацьовано потужну базу, яка дозволяє здійснити системний підхід у реформуванні галузі охорони здоров’я. Наразі, актуальним є питання переорієнтування шляху пацієнта у лікарському закладі та створення сучасної системи обслуговування при прийомі пацієнта.