Білорусів лякають, що їхні долари під матрацами зжере грибок

Про це пише "Дзеркало тижня. Україна".

У статті "Обережно, ненажерлива невидимка", розміщеній на сайті "Народної газети", автор закликає зберігати долари в білоруських банках, щоб врятувати їх від грибка.

Білорусам розповіли, що долари в жодному разі не можна закопувати в землю або упаковувати в целофан

Як розповіла виданню кандидат біологічних наук, керівник лабораторії мікології Інституту експериментальної ботаніки ім. В. Ф. Купревича НАН Білорусі Ольга Гапієнко, грибок, що живе на доларової купюрі, це звичайне явище.

"Якщо в сирому задушливому приміщенні, з низькою температурою залишити пачку купюр, серед яких одна вражена грибком, через деякий час його спори переселяться на сусідні банкноти і почнуть "поїдати" папір. Тому долари в жодному разі не можна закопувати в землю, зберігати їх слід у сухому приміщенні, не можна упаковувати їх у целофан, створюючи тим самим ідеальні умови для життєдіяльності пожирачів "зелених", - відзначає автор статті.

У матеріалі звертається увага на те, що технології виготовлення євро і білоруської валюти дещо інші, вони передбачають більш міцні волокна, недоступні для руйнівних процесів.

У статті також розповідається історія мешканки Вітебська, яка через грибок не могла обміняти 100-доларову купюру, оскільки під ультрафіолетом вона світилася блакитними точками.