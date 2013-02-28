Українські дороги потрапили до десятки найгірших у світі

Найкращі дороги виявилися у Франції, Об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі (всі отримали по 6,5 бала). У десятку найкращих також потрапили Португалія, Оман, Швейцарія, Австрія, Гонконг, Фінляндія і Німеччина.

Найгірші дороги, на думку міжнародних експертів, в Молдавії - їх якість оцінили в 1,5 бала. У нижній частині списку також опинилися кілька європейських країн, включаючи Польщу (2,6 бала), Болгарію (2,5 бала) і Румунію (1,9 бала). З країн СНД до списку найгірших потрапили, крім Росії, Киргизія (2,5 бала) і Україна (2,3 бала), повідомляє Lenta.ru.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» планує розпочати плановий ямковий ремонт на всій мережі доріг за сприятливих погодних умов - коли температура повітря підніметься вище +5 і покриття доріг буде сухим.