У Луганську затвердили Програму розвитку громадянського суспільства

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було одноголосно ухвалено сьогодні, 28 лютого, на сесії обласної ради.

Загальний обсяг фінансових ресурсів Програми становить 2 млн. 758,0 тис. грн, з яких 2 млн. 503 тис. планується виділити з обласного бюджету.

Програмою передбачено реалізацію низки заходів, спрямованих на підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади і громадськості. Зокрема, передбачено фінансування: програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, добродійними організаціями і творчими спілками в розмірі 900 тис. грн (на 2013 рік - 200 тис. грн); видання і розповсюдження в області інформаційних, методичних та інших друкованих матеріалів, які узагальнюють досвід діяльності інститутів громадянського суспільства (ІГС) регіону - 120 тис. грн (на цей рік - 40 тис. грн); створення тематичних телепрограм з питань взаємодії ІГС з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування і їх розміщення в телеефірі - 1 млн. грн (всі кошти на 2013 рік) і ряду інших.

За словами начальника управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Марії Борзенко, «затвердження Програми – важливий крок і ми націлені почати її реалізацію вже сьогодні».

Проект регіональної цільової Програми було розроблено на виконання Указу Президента України від 24.03.2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні і першочергові заходи з її реалізації».