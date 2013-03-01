Експерт: ні ЄС, ні Росія не хочуть співпрацювати з Україною у сфері військових технологій

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак висловив на прес-конференції в Києві.

"Західні компанії, які вважають за можливе здійснювати якісь спільні проекти з Україною, побоюються того, що проекти будуть переглянуті під тиском Російської Федерації", - повідомив експерт.

За його словами, протягом останнього року експерти Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння фіксують суттєве віддалення України від Європейського Союзу у сфері військово-технічного співробітництва і вважають це вкрай небезпечним на тлі того, що український оборонний комплекс здатний забезпечити себе військовими технологіями не більше ніж на 30% від потреб Збройних сил України.

В.Бадрак додав, що західні компанії також не хочуть співпрацювати із Україною ще й через те, що вважають її непередбачуваним та непослідовним партнером. Так, за його словами, Україна кілька разів переглянула ідеологію будівництва військового корабля класу "корвет", а у цьому проекті були задіяні щонайменше чотири європейські держави.

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Крім того, експерт зазначив, що Російська Федерація останнім часом блокує поставки в Україну навіть критично необхідних військових технологій і не йде на співробітництво у цьому напрямку. Зокрема, як наголосив В.Бадрак, Росія відмовляється від модернізації українських зенітно-ракетних комплексів та літаків.

"Раніше 44 українські підприємства були задіяні у виробництві бойових літаків, сьогодні лише два можуть похвалитись тим, що їм пропонується співробітництво із Росією", - зазначив експерт.

"Це загрожує тим, що Україна опиниться у технологічному проваллі — самостійно забезпечити себе військовими технологіями вона не може, отримати їх від РФ чи західних компаній також", - переконаний В.Бадрак.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого міністр оборони Павло Лебедєв повідомив, що держбюджетом на 2013 рік передбачено 1 млрд грн на закупівлю та виробництво нового озброєння та 0,5 млрд грн на ремонт старого. Загальне фінансування Збройних сил України на 2013 рік передбачено у розмірі 15 млрд грн.