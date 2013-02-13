Експерт: Україні треба модернізувати вертольоти та створити ракетний щит

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Сучасні виклики та загрози військового характеру для України. Особливості реформування Збройних сил регіону та уроки для України» сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак, представляючи результати дослідження ЦДАКР «Особливості реформування ЗС та ОПК країн ЦСЄ. Уроки для України».

«Сьогодні Україна має передусім зосередитися на розвитку тих пріоритетних програм, які вже проголошені», - сказав В.Бадрак.

Зокрема, за його словами, йдеться про багатофункціональний ракетний комплекс «Сапсан» (крилата ракета).

«Це ті системи, які здатна зробити Україна без допомоги партнерів, тобто ракетний щит», - сказав екперт.

В.Бадрак також відзначив, що ЦДАКР у своїх рекомендаціях органам влади пропонує зосередитися і на нових технологіях, зокрема, безпілотних.

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«Ще одне дуже проблематичне місце України – це боєприпаси. Ми вважаємо, що дуже великі кроки мають бути здійснені у цій площині, щоб відновити боєприпасну галузь», - сказав В.Бадрак.

Крім того, за словами експерта, потрібно модернізувати вертольоти Мі-24 та Мі-8, а також посилити український спецназ, модернізувати або створювати нові зенітно-ракетні системи.

«Українська армія сьогодні приблизно на покоління відстає по озброєннях від провідних армій світу», - вважає В.Бадрак.