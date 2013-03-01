Комплекс "Фортеця" у Пущі-Водиці працюватиме як готель МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

"Інформація, яка прозвучала у заяві одного із народних депутатів України про те, що МВС намагається незаконно передати у власність комплекс спецбудівель «Фортеця» не відповідає дійсності. Він працюватиме як філія Будинку відпочинку МВС «Пуща-Водиця», - зазначили в УЗГ.

При цьому в МВС зауважили, що комплекс спеціальних об`єктів «Фортеця» перебуває на балансі МВС з 2008 року і на той час призначався для прийому офіційних делегацій, які прибували до міністерства.

"Зараз у цих житлових приміщеннях проживають працівники, які прибули на службу до столиці, та не мають власного житла в Києві. Усі витрати на утримання будинків (комунальні послуги, світло, газ) сплачують мешканці.

На сьогоднішній день із дотриманням усіх необхідних процедур триває передача майна на баланс Будинку відпочинку МВС України «Пуща-Водиця». В подальшому планується використання для соціальних питань працівників МВС", - наголосили в УЗГ.