Міліція визнала, що загадкова смерть юриста на Київщині була вбивством

Юриста із Переяслав-Хмельницького вбили. Повторна судово-медична експертиза підтвердила, що правозахиснику Віталію Білику проломили череп.

Проте слідчі з міліції та прокуратури вперто не хотіли помічати насильницької смерті. І лише після розголосу ТСН про загадкове вбивство Білика та заяв родичів загиблого серед версій смерті з'явилася професійна діяльність юриста.

Нагадаємо, юрист загинув ще два тижні тому. Небіжчика возили по судово-медичних експертизах і тільки у четвер, 28 лютого, поховали, повідомляє ТСН.

Згідно з першим висновком місцевого експерта чоловік упав, захлинувся власним блювотинням і помер. Появу гематом, синців та саден на обличчі експерт пояснює падінням та ударом об деталі стіни й підлоги.

Анатолій, син загиблого юриста в таку версію смерті не повірив і домігся повторної експертизи у Києві, яка виявила дірку у черепі.

Примітно, що ні міліція, ані прокуратура проламаного черепа в небіжчика не помітила. Не здивувала слідчих і кількість крові на підлозі та стінах, а також неприродна поза тіла із закинутими назад руками.

Після журналістського розголосу у прокуратурі все ж узялися перевіряти і версію навмисного вбивства.

Віталій Білик міг загинути через професійну діяльність правозахисника. Юриста двічі намагалися застрелити, кілька разів били і постійно погрожували.

У селі Горбані, де працював Віталій Білик, юриста називають захисником бідних, інші – загарбником селянських земель. Правозахисник кілька років фігурував у земельних скандалах, тому ворогів вистачало.

Анатолій присягнув на могилі батька покарати вбивць. Спочатку син загиблого юриста вимагатиме прозорого розслідування, а тому проситиме передати справу до обласної прокуратури.