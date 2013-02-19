На Київщині знайшли мертвим юриста, який збирав компромат на чиновників

У Переяслав-Хмельницькому при загадкових обставинах помер місцевий юрист та правозахисник, повідомляє ТСН.

Відомо, що Віталій Білик останні п'ять років допомагав селянам у земельних війнах, а місцевим аграріям - відбиватися від рейдерських захоплень.

Правозахисника кілька разів били, намагалися застрелити і постійно погрожували. Напередодні ж чоловік збирався оприлюднити інформацію про корупцію місцевих чиновників.

Бездиханне тіло юриста знайшли у громадському туалеті на шкільному подвір'ї вранці у понеділок, 18 лютого.

Тіло знайшов чоботар, що працює поруч. Чоловіка здивувала неприродна поза мертвого тіла: "Самому впасти - це досить важко у такому положенні". А сина загиблого, який намагається розібратися у причинах трагедії, вражає кількість крові на підлозі і надто - на стінах.

У прокуратурі нічого підозрілого не помітили. Головна версія смерті – нещасний випадок: послизнувся, захлинувся і помер.

"Причиною смерті Білика є механічна асфіксія в результаті блювотних мас. Жодних даних, що ця смерть є насильницькою, ні під час огляду, розтину не було", - заявив старший прокурор Переяслав-Хмельницької прокуратури Богдан Панченко.

Однак на фотографіях із моргу видно, що на обличчі юриста два великих садна, синці, гематоми. Колеги правозахисника переконані, що з такими слідами чоловік мав кілька разів добряче впасти і битися головою об бетону підлогу, тому висунули свою версію.

"При заході в туалет його вдарили тупим предметом по голові, потім його під руки заносять", - висловив припущення керівник СВК "Горбані" Юрій Возруд.

Відомо, що Віталій Білик не давав проходу і Горбанівському сільському голові, і місцевим багатіям. Подейкують, що адвокат назбирав на них доказів у корупції і мав їх оприлюднити у Києві на прес-конференції.

Також кажуть, що Білик знав про те, що його хочуть усунути фізично.

Слідчі жодним чином не пов'язують смерть юриста з його професійною діяльністю. Проте всі документи з офісу померлого вилучили. Не виключено, що там були і матеріали, які збирався оприлюднити Білик.