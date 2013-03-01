Двоє іноземців грабували пасажирів у потягах, підсипаючи їм снодійне

Працівники УМВС України на Одеській залізниці затримали двох громадян іноземної держави, які з початку лютого цього року скоїли низку крадіжок особистого майна пасажирів у поїздах південного напрямку.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків із громадськістю управління МВС України на Одеській залізниці.

Згідно з повідомленням, затримані діяли зухвало, навіть застосовуючи психотропні речовини, які в поєднанні з алкоголем можуть спричинити смерть. Так, у поїзді «Харків-Херсон» вони познайомилися з трьома студентами з Харкова. Пригостивши їх пивом, непомітно підсипали в напій подрібнені таблетки паралізуючої та присипляючої дії, під впливом яких пасажири відчули запаморочення, нудоту, сонливість, а вийшовши з поїзда на станції Знам‘янка, знепритомніли. Студентів госпіталізували з попереднім діагнозом «передозування невідомої речовини». Через декілька годин, коли потерпілі опам'яталися, один із них повідомив про крадіжку в нього в поїзді планшета «Самсунг» і 500 доларів.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка).

«У той час, коли правоохоронці опитували потерпілого, від провідника поїзда сполученням «Херсон-Київ» до чергової частини лінійного відділення на станції Долинська надійшло повідомлення, що 22-річна жителька Кривого Рогу, слідуючи у цьому поїзді, виявила відсутність своєї куртки, в кишенях якої були гроші й особисті речі», - розповіли в секторі зв'язків із громадськістю. У крадіжці дівчина запідозрила двох іноземців, які кілька разів проходили по вагону, заглядаючи у відкриті купе, а потім зійшли на станції Тимкове.

Крім того, в поїзді «Херсон-Київ» підозрювані викрали в двох жителів Херсона три мобільні телефони, банківські карти, особисті речі та гроші. Потерпілі їхали в одному купе з іноземцями, після спільної вечері з якими відчули слабкість і сонливість, а коли прокинулися, виявили відсутність попутників і речей.

Начальник відділу кримінального розшуку управління полковник міліції Сергій Єгоров розповів: "Було прийнято рішення одночасно зустріти поїзд на станції Долинська й виїхати на станцію Тимкове, де за вказаними прикметами співробітники міліції виявили двох молодих людей, які намагалися втекти, але були затримані. В ході обшуку в речах затриманих виявлено жіночу куртку, 10 мобільних телефонів, планшет, банківські карти, 400 доларів, понад 2 тис. гривень, 500 рублів Республіки Білорусь, а також таблетки й подрібнену психотропну речовину".

Підозрювані - громадяни іноземної держави - віком 22 і 23 роки, термін законного перебування яких на території України вже закінчився. Якийсь час вони тимчасово проживали в Одесі, де працювали в торговій мережі.

Стосовно зловмисників розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України. Перевіряється причетність злочинної групи до інших правопорушень на залізниці.