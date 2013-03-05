В Івано-Франківську вводять в дію GPS-браслети для арештованих

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, відтепер правоохоронці зможуть контролювати осіб, що знаходяться під домашнім арештом, за допомогою спеціального електронного браслету.

Сьогодні київська компанія, як є постачальником GPS-браслетів, провела презентацію та навчання для правоохоронців щодо використання нової техніки.

У зв'язку із вступом у дію нового Кримінально-процесуального кодексу , яким, зокрема, передбачено не практикований досі в Україні запобіжний засіб — домашній арешт, Міністерство внутрішніх справ закупило спеціальні електронні браслети.

Браслет використовують у парі з мобільним пристроєм контролю. Місце розташування особи, яка носить браслет, система вираховує з допомогою супутників GPS, і, в разі відходу людини на недозволену відстань (у будь-який чи конкретно визначений судом час) сигнал тривоги піднімає на ноги правоохоронців, відповідальних за підконтрольну особу.

Довідка УНІАН. Антивандальні властивості є однією з найважливіших характеристик і конструкції спецбраслета, і матеріалів, з яких він зроблений. Загалом уся система має багаторівневий захист від механічних і електронних способів позбутися її нагляду.

Система забезпечує ще й голосовий, інтерактивний та текстовий обмін повідомленнями з людиною, тобто у потрібних для справи рамках працює подібно до мобільного телефону чи рації. Подзвонити чи надіслати повідомлення на мобільний пристрій контролю зможуть тільки працівники міліції. Сама ж підконтрольна особа також може зв’язатися із закріпленими за нею правоохоронцями через цей апарат.