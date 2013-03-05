«Енергоатом» має намір залучити кредит на 250 млн грн

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік.

Кінцевий термін підписання договору - 29 березня 2013 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.