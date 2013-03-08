Німеччина повернула Туреччині брошку легендарного царя Креза (фото)

Про це з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини повідомило сьогодні інформаційне агентство dpa.

Повернення стародавньої брошки є прикладом дуже хорошого і тісного культурно-політичного співробітництва з Туреччиною, а також свідченням того, що Німеччина рішуче виступає за боротьбу з нелегальним продажем об`єктів культурної спадщини, підкреслила в Берліні держміністр МЗС Німеччини Корнелія Піпер.

Золота брошка у вигляді крилатого морського коника, частина легендарного "Лідійського скарбу" - скарбниці лідійського царя Креза (бл. 550 року до н.е.), - зберігалася в археологічному музеї міста Ушак в Західній Туреччині. Майже вісім років тому її викрали з музею і замінили копією. Як з`ясувалося пізніше, злочин скоїв директор музею, який продав коштовність. У 2009 році суд засудив його за це до 13 років позбавлення волі. А брошка, вік якої оцінюється в 2,5 тисячі років, знайшлася минулого року в Німеччині. Після дотримання всіх необхідних формальностей її повернули Туреччині.