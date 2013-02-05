ЗМІ: Туреччина не пускає українські танкери, щоб самій качати каспійський газ

Вчора Микола Азаров повідомив, що Туреччина "неохоче розглядає питання" про дозвіл танкерам зі скрапленим газом проходити через її морську територію в Україну, яка для його прийому будує LNG-термінал.

Як відомо Україна законтрактуровала у Азербайджану 10 млрд кубометрів газу в рік на першому і до 20 млрд кубометрів на другому етапі співпраці.

Як повідомило джерело "Комерсант-Україна" в Міненерго розповіло, що Туреччина перешкоджає не тільки проходженню танкерів через Босфор, але і поставкам каспійського газу.

"В Азербайджану були плани з будівництва газопроводу і перевалочного терміналу на березі Чорного моря для експорту свого газу по морю. Але Туреччина не погоджується на проходження суден через Босфор в обох напрямках. Це робиться для того, щоб змусити Азербайджан направити всі вільні обсяги палива по Трансанатолійскому газопроводу, який пройде по її території. Тож перспективи будівництва азербайджанського трубопроводу і терміналу на березі Чорного моря виглядають дуже примарними ", - повідомило джерело.

Експерти ж припускають, що можливості Азербайджану експортувати газ скоро досягнуть 40 млрд кубометрів на рік, тому навіть при повній завантаженості Трансанатолійського газопроводу, 10 млрд кубів для України лишиться. Проблема тільки в професійності української команди переговорників, які лобіюють LNG-термінал.

Як повідомлялося раніше, проект LNG-терміналу є ключовим для реалізації намірів уряду України щодо диверсифікації поставок газу. Завдяки йому планується перевалювати 10 млрд кубометрів на рік. Приблизна вартість проекту - 846 млн євро. Чверть цієї суми повинні становити державні кошти.