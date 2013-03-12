Україна тепер має своє посольство у Катарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сьогодні посол України у Державі Катар Євген Микитенко провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Катару Алі аль-Гаджрі, під час якої катарський урядовець привітав заснування українського посольства у місті Доха, підкресливши, що цей крок сприятиме інтенсифікації двостороннього співробітництва в усіх сферах.

Сторони детально розглянули план обміну візитами офіційних делегацій протягом поточного року, кроки із розширення договірно-правової бази, спільні заходи з нагоди 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Катар (13 квітня).

Також було обговорено деякі аспекти поточної ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович призначив Є.Микитенка Надзвичайним і Повноважним послом України в Державі Катар 28 грудня 2012 року.