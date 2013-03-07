МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Гвінеї

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Сенегал за номером телефону:+221 33 859 02 02; Почесного консульства України в м. Конакрі за номером телефону:+224 62 93 84 63; або на цілодобову гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57.

Довідка УНІАН. Згідно з повідомленнями ЗМІ, минулого тижня у Гвінеї сталися масові заворушення. Внаслідок сутичок загинуло декілька осіб, сотні постраждали.