МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Гвінеї
02:57, 07 березня 2013Світ
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У зв’язку із загостренням загальної безпекової ситуації в Гвінейській Республіці, зокрема в районі м.Конакрі, МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від відвідання цієї країни, а тим, хто вже перебуває на території Гвінеї - проявляти підвищену пильність і обережність.
Гвінея на карті Африки
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Сенегал за номером телефону:+221 33 859 02 02; Почесного консульства України в м. Конакрі за номером телефону:+224 62 93 84 63; або на цілодобову гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57.
Довідка УНІАН. Згідно з повідомленнями ЗМІ, минулого тижня у Гвінеї сталися масові заворушення. Внаслідок сутичок загинуло декілька осіб, сотні постраждали.
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