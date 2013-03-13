Офіційний курс валют на 13 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 12 березня – 799.3000) 100 EUR – 1043.3263 (на 12 березня – 1038.6104) 10 RUR – 2.5994 (на 12 березня – 2.5987) Усі курси валют на 13 березня

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