Офіційний курс валют на 13 березня
04:00, 13 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 12 березня – 799.3000)
100 EUR – 1043.3263 (на 12 березня – 1038.6104)
10 RUR – 2.5994 (на 12 березня – 2.5987)
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