Азаров: На ремонт доріг не вистачить і річного бюджету України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 13 березня.

«Для масштабної модернізації автодоріг необхідно не менше 500 млрд грн. Це більше річного бюджету України, тому необхідно створити нову модель фінансування, яка дозволить вкладати в будівництво та ремонт доріг не менше 50 млрд грн на рік», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що нова модель повинна розвиватися на основі залучення приватного капіталу.

«Досвід залучення кредитів міжнародних фінансових організацій є, але це борги, які необхідно повертати. Тому потрібно залучити ресурс державно-приватного партнерства (ДПП) або концесії », - сказав він.

М.Азаров зазначив, що законодавча база для цього є.

«Доручаю міністру фінансів Колобову разом з міністром економіки Прасоловим і міністром інфраструктури Козаком почати розробку практичних механізмів використання ДПП та концесії для будівництва магістралей, а також підготувати пропозиції щодо апробації такого механізму вже найближчим часом», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул заявив, що у транспортному комплексі України в 2012 році освоєно 24,4 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 7,9 млрд грн, або 33%, складають власні кошти підприємств.

За його словами, обсяг капітальних інвестицій в галузь за 2012 року на 2 млрд грн більше, ніж роком раніше.

О.Вілкул також зазначив, що для збільшення інвестицій у транспортну галузь необхідно широко використовувати можливості державно-приватного партнерства, яке дозволяє, зокрема, залучати інвестиції в реконструкцію портів і аеропортів.

Нагадаємо, що в Україні прийнятий закон про державно-приватне партнерство, який є ефективним інструментом в реалізації програм розвитку економіки в цілому.