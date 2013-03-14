Міліція пояснює, чому розслідує смерть мера

Про це УНІАН повідомила керівник сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області Ольга Передеренко.

За її словами, фактично це означає, що ця кримінальна справа – просто формальність, якої вимагає діючий закон.

Сьогодні УМВС України у Миколаївській області зробило офіційне повідомлення у зв'язку з тим, що в засобах масової інформації була поширена інформація про відкриття міліцією кримінального провадження за фактом смерті мера міста Миколаєва за статтею «умисне вбивство».

Міліція роз'яснює, що Миколаївський міський голова Володимир Чайка помер не за місцем свого мешкання. Згідно зі спільним наказом МВС, МОЗ і ГПУ «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, установами охорони здоров'я і прокуратури України при встановленні факту смерті людини» обов'язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи людей, смерть яких наступила поза місцем їх мешкання.

З метою встановлення причини смерті Чайки В.Д. шляхом проведення судово-медичної експертизи, повідомлення про його смерть внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження.

Відповідно до вимог чинного законодавства при реєстрації повідомлення про факти смерті громадян в ЄРДР встановлюється кваліфікація - стаття 115 Кримінального кодексу України «умисне вбивство».

Після з'ясування всіх обставин, проведення необхідних експертиз і встановлення, що смерть не має ознак насильницької, кримінальне провадження підлягає припиненню на підставі ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, сказано в офіційному повідомленні УМВС України у Миколаївській області.

О.Передеренко зазначила, що офіційно повідомлення було розміщене з тим, щоб ще раз роз'яснити новий порядок розслідувань.

«Ми повідомили офіційно про це на своєму сайті. Зроблено це відповідно до чинного нового КПК. Померла людина, жива істота. Так само було б і в тому разі, якби помер будь-який інший громадянин. Треба з'ясувати, насильницьким шляхом це відбулося чи ні", - сказала О.Передеренко.

Раніше в таких випадках міліція збирала інформацію про подію, а зараз відразу порушується кримінальне провадження і в його рамках з'ясовується те ж саме.

В.Чайка помер у кареті швидкої допомоги, після перенесеної напередодні операції. Зробивши повідомлення про порушення кримінального провадження, ми ще раз хотіли роз'яснити це положення нового УПК.

"Кримінальне провадження за фактом смерті В. Д. Чайки було відкрите в день його смерті – 2 березня», - сказала О. Передеренко.

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Як повідомляв УНІАН, Миколаївський міський голова Володимир Чайка помер 2 березня після повторного гострого інфаркту.

Перший інфаркт В. Чайка переніс 18 лютого. 26 лютого в Києві в Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска В. Чайці була зроблена операція зі стентування коронарних судин. У п'ятницю, 1 березня Чайка повернувся до Миколаєва, а 2 березня був присутній на футбольному матчі місцевих команд. Після повернення додому у нього трапився напад гострого інфаркту міокарда. Зусилля лікарів швидкої допомоги виявилися марними.

В. Чайку поховали 4 березня на центральній алеї міського кладовища.