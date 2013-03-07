Миколаївська міськрада просить призначити дострокові вибори мера

Як передає кореспондент УНІАН, на позачерговій сесії міськради депутати ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень Миколаївського міського голови Володимира Чайки у зв'язку з його смертю.

Сесія почалася з хвилини мовчання - вшанування пам’яті про В.Чайку, який помер 2 березня. Після цього депутати проголосували за його дострокове припинення повноважень.

Начальник юридичного департаменту Миколаївського міськвиконкому Ігор Смородінов роз'яснив, що до проведення виборів міського голови за законом тимчасово виконувати його обов'язки має секретар міськради – В.Коренюгін. Крім того, секретар міськради зобов'язаний не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після звільнення з посади міського голови, звернутися до Верховної Ради України з клопотанням про призначення позачергових виборів.

В.Коренюгін повідомив, що вже підготував лист-клопотання на ім'я Голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням призначити позачергові вибори Миколаївського міського голови. Сьогодні В.Коренюгін обіцяв підписати клопотання, а завтра - направити його до Верховної Ради.

В.Коренюгін також є головою Миколаївської міської організації Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, мер Миколаєва B.Чaйкa помер увечері 2 березня після повторного інфаркту. Його поховали 4 березня на центральній алеї міського кладовища.

Жителі Миколаєва тричі обирали В.Чайку мером, він обіймав цю посаду з 2000 по 2013 рік.