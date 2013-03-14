Гузар: УГКЦ має шанс отримати патріархат із новим Папою

Колишній глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар вважає, що її нинішній предстоятель Святослав (Шевчук) може підіймати перед новообраним Папою Римським Франциском питання щодо запровадження патріархату УГКЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Гузар заявив сьогодні під час прес-конференції.

“Я особисто думаю, що так. Я думаю, що зі сторони нашої Церкви, що ми дозріли, чи вже дозріваємо до високого ступеня, до здійснення патріархального строю. Це є спосіб життя”, - сказав Л.Гузар.

Він наголосив, що коли 50 років тому вперше підіймалося питання про запровадження патріархату УГКЦ, було дуже багато ентузіазму щодо цього, але «мало розуміння того про те, що є система патріархату».

«Сьогодні, я думаю, після тих 50 років, після першого певного процесу, кращого розуміння, про що йдеться, Церква краще підготовлена, щоб жити патріаршим строєм. Папа, який, я думаю, мав нагоду зблизька бачити українську громаду в Аргентині, і, я думаю, що це є передумовою свого роду зрозуміння наших потреб, можливостей. І я думаю, що справа патріархату, про що ми і далі стараємося і робимо заходи, щоб ця форма була визнана як традиційна для східних церков”, - наголосив Л.Гузар.

Як повідомляв УНІАН, за даними Ватикану, у 2010 році Українська греко-католицька церква налічувала більш як 4 мільйона 350 тисяч вірних.

80-річний кардинал Л.Гузар очолював УГКЦ із 2001 року. Він став першим предстоятелем церкви, обраним спеціальним Синодом Єпископів після виходу церкви із підпілля та здобуття Україною незалежності. Попри те, що цей титул є пожиттєвим, Любомир Гузар подав понтифіку прохання про відставку і в лютому 2011 року Папа Римський Бенедикт XVI прийняв її.