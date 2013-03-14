Гузар згадав, як новий Папа привітався з ним: Слава Ісусу Христу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Оскільки сьогоднішній Папа має знання про Україну і таке певне сентиментальне прив’язання до українців, я думаю, що можна сподіватись, що він відвідає Україну”, - сказав Л.Гузар.

Колишній глава УГКЦ зауважив, що на сьогодні ще рано говорити про час можливого візиту Папи Римського Франциска до України, оскільки він «повинен знайти себе в нових обставинах».

“Може, першими днями трудно, але пізніше, напевно, можна запросити Папу відвідати Україну, і можна сподіватись, що Папа, який має певну сентиментальність, почуття до України, до українців, що він відвідає наш край”, - сказав Л.Гузар.

Водночас Л.Гузар повідомив, що зустрічався із з Франциском під час роботи у Римі Папського синоду.

“Мені дату вже пригадати трудно, але десь це могло бути років 5-6 тому, а може і більше, коли я був також членом того синоду і кардиналу Бергольо (новообраний Папа Римський Франциск — УНІАН) з Аргентини був також членом секретаріату, і мав я нагоду з ним спілкуватись. Головне, що я можу сказати, що коли ми прийшли, я його не знав, сів, а він мені каже: “Слава Ісусу Христу”. Тоді, власне, він мені розповів, що він дуже добре знав отця Степана Чміля, і ми трошки спілкувались, 2-3 рази на рік сходилися. І була нагода поспілкуватись”, - підкреслив Л.Гузар.

Як повідомляв УНІАН, Архієпископ Буенос-Айреса, 76-річний Хорхе Маріо Бергольо, який народився в Аргентині в сім'ї італійського іммігранта, був обраний 266-м Папою Римським увечері 13 березня під час п'ятого голосування на конклаві, який проходив у Ватикані 12 і 13 березня. Новий Папа Римський прийняв ім'я Франциск.

Інтронізація понтифіка відбудеться 19 березня.

Сьогодні глава УГКЦ Святослав Шевчук повідомив, що новообраний Папа Римський Франциск дуже добре знає ситуацію в середині цієї церкви. За його словами, новообраний Папа є вихованцем українського священика Степана Чміля, знає літургію та обряди УГКЦ.