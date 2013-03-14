«Доктор Пі» заявив, що потерпілі йому винні

У Львові закінчилося друге засідання суду у справі Андрія Слюсарчука, відомого як „Доктор Пі”.

Як передає кореспондент УНІАН, за клопотанням прокурора близько трьох годин зачитувався акт обвинувачення за всіма чотирма статтями Кримінального Кодексу України за якими висуваються звинувачення А.Слюсарчуку (ст. 121, ст.190, ст.138, ст. 358 КК України).

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Далі відбувся допит трьох потерпілих.

Під час судового засідання А.Слюсарчук вже не вимагав відводу судді, як на попередньому засіданні, а заявляв, що „він нічого не винен потерпілим, а це вони йому винні”.

Що саме йому винні потерпілі і з яких міркувань, А.Слюсарчук не уточняв.

Як повідомив УНІАН представник в суді від трьох потерпілих Антон Пліш, наступне засідання суду призначено на 25 березня.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що А.Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб. Всього ж у справі десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу в 130 тис. грн, мотивуючи тим, що злочини, у здійсненні яких він обвинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області прийняла рішення, що справа А.Слюсарчука, який звинувачується в підробці документів, шахрайстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого та незаконній лікарській діяльності, буде слухатися у Львові.

5 березня А.Слюсарчука привезли етапом із Києва до Львова для участі в засіданні Сихівського районного суду Львова.