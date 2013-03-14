«Доктор Пі» каже, що йому сидиться краще, ніж Тимошенко
Сьогодні у Сихівському райсуді Львова розпочалося друге засідання у справі Андрія Слюсарчука, відомого як “доктор Пі”.
Як передає кореспондент УНІАН, перебуваючи у залі суду, А.Слюсарчук, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не побоюється він за своє життя, заявив, що ні, “хоча довкола мене багато циркулює розмов про самогубство і, мабуть, це було б дуже вигідно, але я психічно врівноважений”.
Він також зазначив, що відчуває упереджене ставлення до нього з боку медиків, а також “відчуваю упередження від журналістів”.
Щодо перебування і умов у Львівському СІЗО, А.Слюсарчук заявив, що в нього “умови кращі, аніж у Тимошенко”, однак відмовився називати, скільки осіб з ним разом у камері, і додав, що “умови у Львівському СІЗО, як і всюди в країні”.
На сьогоднішнє засідання суду викликано 9 потерпілих у справі А.Слюсарчука, присутні двоє захисників “доктора Пі”.
Разом з тим суддя Назарій Дулебко ухвалив рішення про заборону проведення у залі судового засідання фото- та відеозйомки на прохання самого А.Слюсарчука та сторони обвинувачення.
Судове засідання продовжується, у залі присутні багато журналістів.
Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.
Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що А.Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.
Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.
У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб. Всього ж у справі десять епізодів незаконної лікувальної практики.
22 січня Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу в 130 тис. грн, мотивуючи тим, що злочини, у здійсненні яких він обвинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області прийняла рішення, що справа А.Слюсарчука, який звинувачується в підробці документів, шахрайстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого та незаконній лікарській діяльності, буде слухатися у Львові.
5 березня А.Слюсарчука привезли етапом із Києва до Львова для участі в засіданні Сихівського районного суду Львова.