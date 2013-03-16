На Кіровоградщині намагалися влаштувати втечу з колонії «по-голівудськи»

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

«16 березня о 10 годині 40 хв. на території Петрівської виправної колонії, що на Кіровоградщині, завдяки професійним діям працівників установи було попереджено спробу втечі двох засуджених К. та Т., які відбувають покарання в установі», - говориться в повідомленні прес-служби ДПтСУ.

За попередньою інформацією, невідомі особи за допомогою гелікоптера запланували втечу засуджених з охоронюваної зони установи.

«Гелікоптер, у якому знаходилось двоє осіб, озброєні автоматом Калашникова, як з’ясувалась пізніше – це був муляж зброї, здійснив посадку на території колонії. Проте, завдяки оперативним та професійним діям чергової зміни і оперативної групи установи виліт гелікоптера було заблоковано, втікачів та спільників затримано», - наголошує прес-служба ДПтСУ.

Про надзвичайну подію терміново було проінформовано правоохоронні органи області, зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань.

На даний час проводяться слідчі дії із затриманими по встановленню додаткових фактів та причин даної події.

У ДПтСУ наголошують, що ситуація в установі «стабільна та керована».