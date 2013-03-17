Філарет відповів Кирилу: Це хрещення Київської Русі, тому Москві святкувати рано

Коментуючи заяву Патріарха Кирила про те, що він не братиме участі в заходах святкування 1025-річчя хрещення Русі, якщо на них буде присутній Предстоятель УПЦ КП, Святіший Філарет зазначив, що це у першу чергу свято для України і єдиним заходом, де вони можуть зустрітися, буде святкування у палаці «Україна» - це обговорено з Президентом.

«По-перше – це державно-церковне свято, і в святкуванні 1025-річчя буде брати участь і держава, і церква в Україні. При чому і Московський патріархат, і Київський патріархат, і греко-католицька церква, і римо-католицька церква й інші церкви. Тому це свято наше, українське. І треба це усвідомлювати, бо мова йде про хрещення Київської Русі, не Московської. Москви в той час не було, і тому їм святкувати рано», - заявив Святійший Філарет в ефірі «5 каналу».

«Ми домовились, що це свято повинно об’єднувати український народ, а не роз’єднувати. А це значить, що ми повинні цю подію відсвяткувати усі разом, всі церкви, які мають відношення до хрещення. Якщо ж буде святкувати Москва, а Київ, я маю на увазі нашу церкву, не буде святкувати, то це буде розділення України на дві частини. Тому ми перед Президентом поставили питання, коли зустрічались усі представники церков, що святкування повинно бути загальне. А потім, після загального святкування, планується в палаці «Україна» зробити урочистий акт, концерт, і прийняття урочисте, а потім кожна церква в своїх храмах буде продовжувати своє святкування. І там – це буде вірне святкування, а те, що пропонує Патріарх Кирил, що він не буде зі мною зустрічатися – ми не будемо з ним зустрічатися на богослужінні, а в палаці «Україна» зустрінемось», - заявив Філарет.

Разом з тим Святіший Філарет розповів, про що говорив би з Патріархом Кирилом, якби їхня зустріч відбулась.

«Якби ця зустріч була б, я б йому сказав: пора стати на дорогу правди - Україна незалежна держава, і в цій Україні згідно православному віровченню, церковним канонам повинна бути автокефальна церква, помісна церква. Він це знає як богослов, і тому на цю дорогу треба стати, і треба налагоджувати добрі стосунки між українською церквою і російською церквою. Не треба ставити завданням підпорядкувати українську церкву російській, час уже пройшов», - зазначив Патріарх Філарет.